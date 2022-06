Oekraïne verliest steeds meer grondgebied: ‘We hebben aan wensdenken gedaan’

Rusland krijgt langzaam maar zeker de overhand in de oorlog tegen Oekraïne. Poetin heeft nu ongeveer 20 procent van het Oekraïens grondgebied onder controle.

Zelenski verliest aan het zuidelijke en oostelijke front. Strategisch belangrijke steden als Marioepol en Severodonsk zijn gevallen. Is er iets fundamenteels veranderd de afgelopen weken? Volgens defensie-expert Patrick Bolder niet. “We hebben aan wensdenken gedaan”, zegt hij tegen de Telegraaf.

“We hebben ons blindgestaard op de Oekraïense successen, en zagen niet wat er verder gebeurde in het land. Dat is begrijpelijk, want Oekraïne is de underdog in deze oorlog. We keken vooral naar Kiev en Charkov, maar veel minder naar gebieden in het zuiden en oosten van de Donbas en bij de ingang van de Krim. De Russen konden vanuit die punten uitbreiden. Kijk maar naar wat er in Marioepol is gebeurd en nóg gebeurt.”

Russische opmars

Feitelijk is Oekraïne nooit aan de winnende hand geweest. Ze hebben zich goed verdedigd en Poetins oorlogsmachine maakte fouten, maar is sterk teruggekomen. Nu is het de vraag of de Russische leider wil onderhandelen of door wil strijden.

De wapenleveranties aan Oekraïne zijn minder groot dan beloofd. Ondertussen gaat de Russische opmars gestaag verder. “Ze kunnen misschien wel tien keer zoveel inzet gebruiken als Oekraïne. Zelenski geeft zelf ook al aan dat het aantal gewonden is verdubbeld of verdrievoudigd”, zegt Bolder.

De Europese twijfel over militaire inzet en sancties speelt Poetin in de kaart. “We doen onszelf steeds meer pijn met de sancties die we opleggen, omdat de prijzen bij ons blijven stijgen. Poetin heeft er belang bij de oorlog lang te laten duren, om ons aanhoudend in onze portemonnee te raken. Hij kan dat uitbuiten en weet dit spel heel goed te spelen”, aldus de defensiespecialist.