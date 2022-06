Prins Charles kreeg € 1 miljoen contant in plastic tasjes van sjeik van Qatar

De bijna-koning van Engeland ligt onder vuur. De prins van Wales blijkt een koffer met € 1 miljoen in contanten aangenomen te hebben van een omstreden Qatarese politicus, zo onthult The Sunday Times. Hij kreeg het geld van sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, roepnaam HBJ, in plastic tasjes van de luxe winkel Fortnum & Mason. Het geld is opgehaald door de bank die de Koninklijke familie dient en is gestort op de rekening van een van Charles' goededoelenstichting.

Britse royals mogen geld aanpakken van derden om daarmee hun goede werken te financieren. Maar het aannemen van cash is niet toegestaan. Bovendien is de gift niet vermeld in het register waar giften openbaar moeten worden gemaakt.

Eerder kwam Charles in opspraak omdat hij ridderorden toekende aan mensen die hem veel geld hadden gegeven.