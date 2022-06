Zo groot is extreemrechts in Europa: twee landen springen eruit

In West-Europa wordt het gevaar van extreemrechts tot nu toe steeds op het nippertje afgewend. Onlangs wist president Emmanuel Macron nog net Marine Le Pen voor te blijven in de verkiezingen. Maar dat lukt niet overal.

Viktor Orbán heeft met zijn partij Fidesz bijvoorbeeld 59 procent van de zetels in het Hongaarse parlement. Ook in Polen ziet het er slecht uit met de ultraconservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) die 51 procent van de parlementszetels bezet houdt.

In West-Europa lijkt extreemrechts iets minder machtig te worden. De FPÖ in Oostenrijk bijvoorbeeld heeft nog maar 17 procent van de zetels in het parlement tegenover 28 procent in 2017. Ook het Vlaams Belang in België heeft betere tijden gekend. En de Duitse AfD verloor in 2021 elf zetels, waardoor er nu nog 11 procent overblijft.

Opvallend is dat extreemrechts relatief groot is in Finland en Zweden. Het scheelt niet eens zoveel met de Italiaanse Lega van Matteo Salvini.