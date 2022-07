Boris Johnson gaat miljoenen verdienen

Boris Johnson is permanent in geldnood. Dat komt door zijn uitgave-patroon, maar vooral door dure scheidingen. Met name de scheiding van Marina Wheeler, mensenrechtenadvocaat, kost hem veel geld. Hij zit als zijn hele leven krap bij kas, ondanks vorstelijke honoraria. Zo kreeg hij jarenlang 275.000 pond van de Daily Telegraph voor een wekelijkse column.

Maar aan zijn 'armoe' kan nu een eind komen. Volgens insiders kan hij miljoenen per jaar gaan verdienen met schrijven en spreken. Theresa May, zijn voorganger, krijgt al twee ton per toespraak. Dus Boris kan met een aantal toespraken per jaar al miljoenen verdienen. Vermoedelijk zal hij ook een boek publiceren over zijn politieke jaren. Dat zal internationaal een bestseller worden.

Johnson's vorige boek voor Hodder & Stoughton, een biografie van Winston Churchill genaamd The Churchill Factor: How One Man Made History, was een bestseller.

Maar hoeveel hij ook gaat verdienen, de politiek zal blijven trekken. Dus insiders sluiten het ook helemaal niet uit dat hij vanaf zijn vertrek gaat werken aan een comeback. Tenslotte kwam zijn grote voorbeeld Winston Churchill - die zelfs een Nobelprijs voor literatuur kreeg - ook terug als premier.