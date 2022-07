‘Acties zoals Nederland nooit eerder heeft gezien’

Een groep boze agrariërs, verenigd in de gelegenheidsgroep Boeren van Nederland, heeft aangekondigd door te gaan met hun acties, en sluit niet uit dat die verharden de komende periode. Dat werd vrijdag eind van de middag duidelijk tijdens een geïmproviseerde persconferentie in Eerbeek, vlakbij een papierfabriek, op een verkeersplein.

,,We hebben nu veertien dagen actie gevoerd in het land. Dat is steeds binnen de grenzen van de wet gebeurd. Maar het resultaat is dat we worden uitgelachen door de politiek. Daarom blijven we actievoeren, maar dan op een manier die Nederland nooit eerder heeft gezien. Dat doen we niet voor ons plezier.” Hoe? ,,Daar gaan we nu niks over zeggen.”