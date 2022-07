De mond vol over de NAVO, maar welke landen betalen nu echt die 2 procent van het bbp?

We zitten met een oorlog in onze achtertuin, maar het voelt kennelijk ver genoeg weg, want van de West-Europese landen is er welgeteld eentje die de 2 procentsnorm haalt. En dat is ook nog het Verenigd Koninkrijk dat niet eens meer bij de EU zit.

Het is al vaker gezegd, maar Donald Trump had op één punt gelijk: waarom zou de VS zoveel meer moeten bijdragen aan de NAVO dan de andere lidstaten? Zeker in deze tijd waarin vooral Europa zich bedreigd voelt. Maar hoe bedreigd precies, dat kun je mooi terugzien in de huidige bijdrage die elk land levert aan het NAVO-budget. Ooit is afgesproken dat dit 2 procent van het bbp moet zijn.

Behalve de VS en het VK halen alleen Polen, Griekenland, Slowakije, Kroatië, Estland, Letland en Litouwen de norm. Vooral voor die laatste landen is Rusland heel dichtbij. Nederland is met 1,65 procent een middenmoter. Vergeleken met Spanje of België doen we het niet slecht.