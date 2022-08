Rare dingen in Trumps WC

De sterverslaggever van de New York Times Maggie Haberman komt binnenkort met een Trump-boek. Het zal daar ook gaan over een bewering die zij eerder deed. Ze schreef in haar krant dat personeel van het Witte Huis af en toe verstoppingen van de presidentiële WC moesten verhelpen. Oorzaak van de verstopping: de president vernietigde documenten via de WC. Dat mag uiteraard niet.

Trump heeft de bewering van Haberman altijd krachtig ontkend. Maar nu komt ze met bewijs: foto's gemaakt door Witte Huis-personeel van papier in de pot, beschreven met het onmiskenbare handschrift van Trump.

Habermans bronnen melden dat de vernietiging van documenten via de WC meerdere keren in het Witte Huis hebben plaatsgevonden, en op ten minste twee buitenlandse reizen.