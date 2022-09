“Trump schepte op over ‘geheime informatie’ over seksleven van Macron”

Bij de geheime documenten die Trump illegaal had meegenomen naar zijn huis in Mar a Lago zat een CIA-rapport over de Franse president Macron.

Donald Trump zou bij enkele naaste medewerkers hebben opgeschept wat hij wist over het seksleven van de Franse president Emmanuel Macron. Dat vertellen twee ingewijden aan Rolling Stone. Trump zou die informatie naar eigen zeggen onder meer bekomen hebben via “inlichtingendiensten”.

Eerder had Trump al eens toespelingen gemaakt op Macrons vermeende “ondeugende” manieren, waar niet veel mensen weet van zouden hebben. Dat maakte Frankrijk nerveus. Volgens de bronnen van Rolling Stone wilden zowel Franse als Amerikaanse functionarissen erachter komen wat Trump precies had over Macron en over de Franse regering, én of iets daarvan van gevoelige aard was.