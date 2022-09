Vrouw van opgeroepen reservist: na één dag ongeoefend naar het front

De vrouw van een van de mannen die is opgeroepen voor het Russische leger heeft schokkende details onthuld over de mobilisatie. In een interview de Russische onafhankelijke nieuwswebsite Mediazone vertelt zij dat de mannen slechts één dag training kregen. Daarna werden ze meteen naar het front gestuurd om te vechten.

"Mijn man belde me zojuist. Ze waren op dat moment met ongeveer 1000 reservisten aanwezig. Geen van hen is medisch onderzocht. Ze moesten meteen naar de frontlinie", aldus de Russische vrouw. Haar man werd op 22 september opgeroepen om zich te melden. Hij ging daarheen en slechts drie uur later arriveerde er twee bussen en werden ze naar de regio Belgorod gebracht.