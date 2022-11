Yesilgöz knipte stoer een haarlok af voor Iran, maar stemt tegen motie voor opvang Iraanse asielzoekers

Justitieminister Dilan Yesilgöz keek er heel stoer bij toen ze begin oktober bij Op1 een piepklein lokje haar afknipte als steun voor Iraanse vrouwen. Het bleek nog minder dan niets: de VVD weigerde deze week een motie voor de opvang van Iraanse asielzoekers te steunen.

Dat blijkt uit de stemming over de motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk en Kati Piri van de PvdA. Zij vroegen om een vertrekmoratorium van zes maanden voor Iraanse asielzoekers. Dat houdt in dat de opvang voor deze groep mensen het komende half jaar niet mag worden beëindigd.

Een logische maatregel, gezien de huidige situatie in Iran, waar na het overlijden van de 22-jarige Jina Mahsa Amini in Teheran in september mensen massaal in opstand komen tegen het regime.

Voor de VVD (en het CDA) was dat echter geen reden om de motie te steunen. Gelukkig knipte VVD-minister Yesilgöz wel een haarlok af.