Biden bereid met Poetin te praten over vrede

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij "bereid is om met Vladimir Poetin te praten" over de oorlog in Oekraïne als de Russische leider interesse toont om een ​​einde te maken aan het negen maanden durende conflict. “Ik ben bereid met de heer Poetin te praten als hij besluit dat hij op zoek wil naar een manier om de oorlog te beëindigen”, zei Biden, eraan toevoegend dat hij dat alleen zou doen na overleg met de NAVO- bondgenoten. De opmerkingen, gemaakt tijdens een persconferentie in Washington, DC, tijdens een top met de Franse president Emmanuel Macron, markeren de eerste echte opening van Biden om de oorlog met Poetin te bespreken. De Amerikaanse president zei dat hij "geen onmiddellijke plannen" had om contact op te nemen met de Russische leider, en voegde eraan toe dat hij geen enkele aanwijzing van Poetin had dat die bereid was de oorlog te beëindigen. 'Dat heeft hij nog niet gedaan. Als dat het geval is, ga ik, in overleg met mijn Franse en NAVO-vrienden, graag met Poetin zitten om te zien wat hij in gedachten heeft”, zei Biden.