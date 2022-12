580 miljoen camera’s kijken of de Chinezen doen wat Xi wil

Het Chinese volk wordt de hele dag in de gaten gehouden. Onder meer met 580 miljoen camera's, die op hun beurt worden bekeken door kunstmatige intelligentie, die met beelden uitzoekt of iemand zich verdacht gedraagt. Je manier van lopen kan al reden zijn voor verdenking, schrijft de Sunday Times. Xi gebruikt middelen voor toezicht en sociale controle waar voorzitter Mao nooit van had kunnen dromen: hij heeft een digitale totalitaire staat opgebouwd.

Als het nodig is, wordt geweld niet uitgesloten, maar de voornaamste steunpilaar van de zittende macht is digitaal.

China heeft meer bewakingscamera's dan enig ander land ter wereld – 540 miljoen, volgens analyse door Comparitech, een sonderzoeksbureau. Dat is meer dan één camera per drie mensen.

China is wereldleider in samen gebruiken van videocamera's en de software voor gezichtsherkenning en voor het identificeren van mensen door de manier waarop ze lopen.

De volgende fase is emotionele herkenning: één 'gedragsmanagementsysteem' dat is ontworpen voor scholen registreert of leerlingen er blij, overstuur, boos, angstig of walgend uitzien. Xi's partij werkt aan wat micro-expressietechnologie wordt genoemd, die 54 korte, onwillekeurige uitdrukkingen van het gezicht kan identificeren voordat de hersenen de kans krijgen om gezichtsbewegingen te beheersen.

Het is het heden van China en de Chinezen. Maar wie weet waar deze manier van heersen nog meer wordt ingevoerd.