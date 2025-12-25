ECONOMIE
Oudere nummers verdwijnen eindelijk uit de Top 2000

Cultuur
door Nina van der Linden
donderdag, 25 december 2025 om 6:37
Voor het eerst komt meer dan de helft van de Top 2000 uit 1990 of later. De lijst der lijsten schuift op: van babyboomer‑canon naar millennial‑soundtrack.
Oudere nummers verdwijnen stapje voor stapje uit de Top 2000, en dit jaar is er voor het eerst sprake van een duidelijke breuk met het nostalgische verleden. In de nieuwe editie komt meer dan de helft van de nummers uit 1990 of later, waardoor de lijst die ooit werd gedomineerd door de jaren zestig en zeventig langzaam kantelt richting 90’s‑kids en millennials. De “lijst der lijsten” klinkt daarmee steeds minder als het collectieve geheugen van de babyboomers en steeds meer als de soundtrack van luisteraars tussen pakweg 30 en 55 jaar.3voor12.vpro+1​
Uit statistieken van NPO Radio 2 blijkt al jaren dat de hegemonie van de jaren zeventig afbrokkelt, terwijl de jaren negentig, nul en tien gestaag terrein winnen. Tegelijkertijd worden klassieke namen als The Beatles, Elvis en Neil Diamond vaker uitgestemd ten gunste van Oasis, Coldplay en Nederlandse pop van recentere datum. Op Reddit klagen liefhebbers inmiddels dat “oude nummers geruisloos uit de lijst worden gevaagd”, maar voor jongere stemmers voelt het juist als een broodnodige inhaalrace.nporadio2+3​
De Top 2000 blijft zo een strijdtoneel tussen geheugen en generatie, waarin de nostalgie van ouders en grootouders langzaam plaatsmaakt voor de jeugdsentimenten van hun kinderen.

