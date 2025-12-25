ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische bommenwerpers voerden vlucht uit boven Noorse Zee

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 7:17
bijgewerkt om donderdag, 25 december 2025 om 7:46
anp251225042 1
Russische strategische bommenwerpers hebben een "geplande" vlucht uitgevoerd boven de Noorse Zee en de Barentszzee. Daarbij werden zij op delen van de route gevolgd door "gevechtsvliegtuigen van buitenlandse landen", meldt het Russische ministerie van Defensie donderdag.
Het ministerie maakte geen details bekend over de datum van de vlucht en over de vraag welke landen gevechtstoestellen inzetten om de Russische bommenwerpers te volgen. Volgens de verklaring voerden Russische vliegtuigen van het type Tu-95MS de vlucht boven de internationale wateren van de Barentszzee en de Noorse Zee uit.
Zulke "geplande" vluchten vinden volgens Rusland regelmatig en in verschillende regio's plaats. Ze zijn volgens de regering in Moskou in overeenstemming met het internationale recht.
Eerder deze maand klaagden Zuid-Korea en Japan over vluchten van Russische en Chinese militaire toestellen die te dicht in de buurt van hun luchtruim kwamen.
loading

POPULAIR NIEUWS

71054230_m

Hoe “de Russen” al in je telefoon zitten – zonder dat je het merkt

met name olie zuivel en vlees fors duurder in supermarkt1665055702

Waarom je te veel betaalt: huismerk en A-merk komen vaak uit dezelfde fabriek

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

TELEMMGLPICT000454288611_17663979766580_trans_NvBQzQNjv4BqRAp9E8yZ40FuCLCct6vaNxD-pJQUiO0r3TxuD8Gp7X8

De absurde foto van Jake Paul met wapens en geld laat zien dat Jutta een merkwaardige verloofde heeft

ANP-545287373

Waarom je moet oppassen met te veel Omega-3

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 06.34.50

Je brein blijft ‘puberen’ tot je 32ste – en dat is goed nieuws

Loading