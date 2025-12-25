Russische bommenwerpers voerden vlucht uit boven Noorse Zee

Russische strategische bommenwerpers hebben een "geplande" vlucht uitgevoerd boven de Noorse Zee en de Barentszzee. Daarbij werden zij op delen van de route gevolgd door "gevechtsvliegtuigen van buitenlandse landen", meldt het Russische ministerie van Defensie donderdag.

Het ministerie maakte geen details bekend over de datum van de vlucht en over de vraag welke landen gevechtstoestellen inzetten om de Russische bommenwerpers te volgen. Volgens de verklaring voerden Russische vliegtuigen van het type Tu-95MS de vlucht boven de internationale wateren van de Barentszzee en de Noorse Zee uit.

Zulke "geplande" vluchten vinden volgens Rusland regelmatig en in verschillende regio's plaats. Ze zijn volgens de regering in Moskou in overeenstemming met het internationale recht.

Eerder deze maand klaagden Zuid-Korea en Japan over vluchten van Russische en Chinese militaire toestellen die te dicht in de buurt van hun luchtruim kwamen.