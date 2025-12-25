Bild: Waarom Linda de Mol haar man heeft vergeven

"Iedereen vindt dat ik hem eruit moet gooien. Dat ik sterk moet zijn, dat ik zeker iemand beters kan vinden, dat hij me niet verdient. Maar diep van binnen wil ik helemaal niemand anders. Begrijp je?" Dat zei een bedrogen vrouw tegen Linda de Mol, schriijft Bild Zeitung. En Linda begreep het. “Ja, ik knik dan, want ik begrijp het. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat perfecte relaties erg zeldzaam zijn en dat niemand echt advies nodig heeft als het om liefdeszaken gaat.” Want dergelijk advies is altijd “verstandig” – maar de rede kan maar tot op zekere hoogte iets bereiken als het hart zijn besluit al heeft genomen.

Linda is weer samen met Jeroen Rietbergen , die verdahct werd van onaanvaardbaar gedrag bij The Voice. Het bleek mee te vallen. Ook in Duitsland is dat nieuws.

Vergeven na ontrouw klinkt voor buitenstaanders vaak als zwakte, maar voor veel stellen is het juist een radicale keuze voor rust en toekomst. Relatieonderzoek laat zien dat vergevingsgezindheid samenhangt met een hogere tevredenheid in lange relaties, mits de ander zijn gedrag echt verandert en conflicten niet structureel toxisch zijn. In een bekende studie onder gehuwde stellen bleek dat partners die konden vergeven minder vastzaten in negatieve escalaties en meer bereid waren om in de relatie te investeren.pmc.ncbi.nlm.nih+1​

Vergeven is iets anders dan doen alsof er niets is gebeurd. De Amerikaanse relatiewetenschapper John Gottman beschrijft hoe herstel pas begint als de ontrouwe partner zonder mitsen en maren verantwoordelijkheid neemt en langdurig betrouwbaar gedrag laat zien. Zonder die fase blijft vergeving een theoretisch ideaal dat vooral de bedrogen partner uitput.kennylevine+1​

Waarom iemand dan toch zegt: “ik heb mijn man vergeven”? Omdat vergeving ook een vorm van zelfbescherming is. Het betekent: stoppen met eindeloos herkauwen, ruimte maken voor nieuwe ervaringen – samen of desnood later alleen. Vergeving hoeft geen vrijbrief te zijn; het kan ook een grens markeren.