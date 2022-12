Emile Ratelband steunt extreemrechtse coup en wenst Jesse Klaver en collega’s dood

Tsjakka-clown Emile Ratelband leek na zijn absurde Videoland-documentaire voorgoed te zijn vertrokken naar Thailand, maar de narcistische positiviteitsgoeroe is toch weer in den lande opgedoken.

Op Twitter reageert hij op de mislukte staatsgreep van een groep rechtsextremistische Qanon-aanhangers in Duitsland. Ratelband roept in reactie op GroenLinks-leider Jesse Klaver, dat alle Nederlandse parlementariërs wat hem betreft de doodstraf moeten krijgen.

“Ik hoop dat iemand de moed heeft dit (het parlement bestormen, parlementariërs gijzelen en een staatsgreep plegen, red.) hier te doen!! En dan alle politici (zoals jij dus ook)

voor het gerecht dagen wegens het verkwanselen van Nederland. Ik ben voor doodstraf in dit geval”, fulmineert Ratelband in reactie op Klaver.

De man hield eind september nog een bevlogen optreden in 'een volle enthousiaste kelder' van het Renaissance Instituut van het Forum voor Democratie. “Iedereen hangt aan zijn lippen en er wordt hardop gedebatteerd met het publiek. Wat een avond!” aldus de FVD op twitter.

Emile Ratelband reageert op het nieuws dat er in Duitsland rechts-extremisten het parlement wilden bestormen, hij hoopt dat iemand dat in Nederland dat ook wil doen en dat politici dan de doodstraf krijgen. In september hield Ratelband trouwens nog een lezing voor het FVD.. pic.twitter.com/UEQSZOMe01