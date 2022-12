Poetin voor het eerst in jaren op bezoek in Minsk: vrees voor nieuw offensief op Kiev

Vladimir Poetin spreekt wel vaker af met zijn collega-dictator en bondgenoot Aleksandr Loekasjenko, maar voor het eerst sinds 2019 reist hij af naar het Belarussische Minsk. Dit voedt de vrees dat Poetin een nieuw Oekraïne-offensief gaat inzetten vanuit het noorden.

De machthebbers spreken bijna maandelijks af in Rusland om het over de oorlog te hebben. Poetin helpt Loekasjenko om hem in het zadel te houden en eist daar doorgaans militaire of strategische steun voor terug. Dat hij nu hoogstpersoonlijk afreist naar Minsk, is een trendbreuk. Wat wil hij van de Wit-Russische dictator?

"Velen zien dit bezoek als een teken dat Poetin de druk op Loekasjenko opvoert om actiever deel te nemen aan Ruslands oorlog tegen Oekraïne", zegt correspondent Eva Hartog tegen RTL Nieuws. "Vooralsnog verleent Belarus passieve steun aan Rusland, door onder meer toe te staan dat Russische raketten worden gelanceerd vanuit Belarus. Maar er vechten nog geen Belarussische troepen mee in Oekraïne."

Loekasjenko ging in oktober akkoord met een Russische 'grensbewakingseenheid' van 9000 eenheden. Maar als Poetin Oekraïne echt wil binnentrekken, zal hij meer troepen nodig hebben. "9000 Russische troepen zijn onvoldoende voor een effectief offensief en de slagkracht van het leger van Belarus is te beperkt", legt oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif uit. Er zijn zeker 30.000 soldaten nodig voor een grondoffensief volgens hem. "En verdubbel dat aantal maar om delen van Kiev te kunnen veroveren. Als ze überhaupt al in de buurt van Kiev kunnen komen."

Poetin zal dus weer vers bloed op moeten trommelen om als kanonnenvoer te dienen. Alleen met absolute aantallen kan hij het winnen. Het moreel, leiderschap en de motivatie van de Oekraïense strijdkrachten zijn superieur. Ook wat betreft de kennis van het terrein, de kwaliteit van de wapensystemen en de hoeveelheid munitie zijn de Russen in het nadeel.

De hele dreiging vanuit Belarus kan ook een afleidingsmanoeuvre zijn om Oekraïne te dwingen een deel van het leger in het noorden te houden om Kiev te beschermen. Dit komt Rusland goed uit bij de strijd in het zuidoosten van het land.