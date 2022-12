‘Arrogante lul’-opmerking van Jacinda Ardern brengt 100.000 dollar op

'Wat een arrogante lul', zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vorige week over partijleider David Seymour. De microfoon stond nog open en de camera aan dus heel Nieuw-Zeeland kon meegenieten. Het tweetal zag de humor er van in en besloot de opmerking te veilen.

Een kopie van het officiële transcript werd uiteindelijk verkocht voor ruim 100.000 dollar. Het geld ging naar prostaatkankeronderzoek. De premier maakte haar opmerking na een reeks vragen van de rechtse partijleider David Seymour over haar coronabeleid. De zin belandde in de officiële notulen van het parlementaire debat, nadat Seymour excuses had geëist.

Kerstgedachte

Nadien bood Ardern inderdaad haar excuses aan en maakte de twee het goed. Toen de opmerking viraal ging, besloten ze, terwijl ze het normaal gesproken politiek totaal oneens zijn, hun krachten te bundelen om in de geest van de kerstgedachte een kopie van de parlementaire registratie te veilen voor een goed doel. Al het geld ging naar prostaatkankeronderzoek 'voor lullen overal ter wereld' klonk de tekst bij de veiling.

Ardern reageerde verheugd op de opbrengst. "Dit had ik niet verwacht. Een faux pas met die goeie ouwe microfoon in het parlement heeft 100.000 euro opgeleverd voor de prostaatkankerstichting. Mijn dank gaat uit naar David, omdat hij het zo goed opvatte. En voor iedereen: vrolijk kerstmis!"

De koper van de opmerking krijgt "een ingelijste afdruk van de officiële registratie met de handtekeningen van premier Jacinda Ardern en eenmalige arrogante lul partijleider David Seymour", staat in de omschrijving.