Gezin Iraanse dissidente voetballegende Ali Daei “bij tussenstop uit vliegtuig gehaald”

De Iraanse voetballegende Ali Daei zegt dat een internationale vlucht is omgeleid om te voorkomen dat zijn vrouw en dochter Iran verlaten.

De 53-jarige, die zijn steun heeft uitgesproken voor protesten tegen de regering, zei dat zijn familie had geprobeerd om maandag van Teheran naar Dubai te vliegen om met hem op vakantie te gaan.

Daei is in ongenade gevallen bij de Iraanse regering vanwege zijn openlijke kritiek op de manier waarop het regime de straatprotesten aanpakt, die nu al maanden voortduren. Daei’s winkels zijn door de overheid gesloten nadat hij het protest van het Iraanse voetbalelftal in Qatar had gesteund, en de regering had opgeroepen “de problemen van het volk op te lossen, in plaats van dat volk te onderdrukken, en geweld en arrestaties te gebruiken”.