Drie redenen waarom Poetin geen atoombom gaat gooien

Het was de grote vrees dit jaar: is de Russische president Poetin gek genoeg om een atoombom in te zetten? Het gebeurde niet. Oud-kolonel en specialist van de Russisch-Oekraïense oorlog Roger Housen denkt dat het ook in 2023 zo'n vaart niet zal lopen. Hij noemt drie redenen.

Rode lijn

“De belangrijkste reden is dat zowel Washington als Peking duidelijk hebben laten weten dat ze een rode lijn trekken bij het gebruik van nucleaire wapens”, zegt de oud-kolonel tegen HLN. “Zelfs het gebruik van een kleine atoombom is een absolute no-go. Die boodschap is bij Poetin aangekomen. Valt er een bom, dan volgt onmiddellijk de vergelding. En die kan veel vormen kennen: er zouden hooggeplaatste individuen uitgeschakeld kunnen worden, de VS en China zouden zware wapens kunnen inzetten en er is natuurlijk altijd de economie. Als Rusland zijn olie en gas niet meer kan verkopen, stort Poetin zijn land in een diepe, diepe crisis.”

Bovendien is zo'n nucleaire aanval een one trick pony, legt Housen uit. "De vergelding zou onmiddellijk worden ingezet door de VS, door China en door Europa. Niet de bom zelf, maar de dreiging ervan is nuttig voor Poetin.”

Geen nut

Ten tweede heeft een atoombom simpelweg weinig nut. “Een kleine atoombom zou je kunnen gebruiken om militair een groot voordeel te behalen. Dat kan wanneer je er een groot vliegdekschip mee bombardeert, of een grote divisie van tanks. Maar die hééft Oekraïne gewoon niet. Het tactisch inzetten van een atoomwapen is dus gewoon onmogelijk.”

Derde reden is nog het gevaar voor Rusland. "Er is het inherente gevolg van elk nucleair wapen: het veroorzaakt een radioactieve wolk. Die zou ook Rusland kunnen vergiftigen, waarna het over and out is voor Poetin.”

Drie mensen nodig

Maar wat als Poetin doordraait? Ook dan hoeven we niet direct bang te zijn. “Het is niet enkel de president die een bom kan lanceren”, zegt Housen. “Net als in de VS heb je minstens drie mensen nodig. De president, maar ook de chef van de generale staf en de nationale veiligheidsadviseur. Zij zouden een lancering voorkomen. Het is een heel technisch procedé, ook in Rusland, dat je niet zomaar kan omzeilen.”