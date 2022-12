Hoe het Vaticaan zich voorbereidt op de dood van Benedictus

Voor het eerst in eeuwen wordt binnenkort een afgetreden paus begraven. Er is geen vacature, en er volgt dus geen conclaaf. Na zijn dood zal achter de kist een paus zitten. Paus begraaft paus - dat is een eerder onvoorstelbaar beeld in de katholieke kerk.

Kan er een uitvaartdienst plaatsvinden op een vol Sint-Pietersplein voor een ex-paus? Of zou dat een maatje te groot zijn? Welke woorden moet paus Franciscus vinden voor de overledene, wiens pontificaat wordt geassocieerd met het misbruikschandaal, financiële schandalen en een ongekend verlies aan relevantie van de katholieke kerk?

En hoe zit het met de hoge gasten van over de hele wereld? Zouden ze echt weer massaal naar het Vaticaan komen, zoals in 2005? Der Spiegel vraagt het zich af nu de ex-Duitse paus op sterven ligt.

De procedure na het overlijden van een paus wordt geregeld door de pauselijke wet »Universi Dominici gregis«, aangenomen door Ratzingers voorganger Johannes Paulus II. Het lichaam van een overleden paus wordt overgebracht naar de Sint Pieter "ter verering door de gelovigen". De begrafenisceremonies zouden negen dagen moeten duren en de begrafenis van de overleden paus zou moeten plaatsvinden "tussen de vierde en zesde dag na de dood".

Maar geldt dit alles ook voor een emeritus paus? Eigenlijk wel, want Ratzinger blijft ondanks zijn aftreden paus.

Tegelijkertijd botst het protocol met de werkelijkheid. Benedictus woont sinds 2013 in het Mater Ecclesiae-klooster in de Vaticaanse tuinen, samen met zijn privésecretaris, aartsbisschop Georg Gänswein, en vier huishoudsters. Er is niets veranderd sinds Benedikt er introk. Een pompeuze uitvaartdienst van vele dagen zou contrasteren met de rustige levensstijl van de afgelopen jaren.

De vraag of de zittende paus Franciscus de uitvaartmis zal opdragen, blijft ook onbeantwoord. Een hypothese is dat de kardinaal-decaan - momenteel de Italiaan Giovanni Battista Re - de liturgie zal overnemen. Uit respect voor zijn voorganger kan Francis ervoor kiezen om op de achtergrond te blijven.