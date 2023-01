Poetin maakt zich klaar voor offensief: ‘Zodra weer het toelaat, gaat Grote Operatie beginnen’

Oekraïne voorspelt al langer dat Rusland zich voorbereidt op een groot offensief. Nederlandse experts zijn het daarmee eens.

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif meent zelfs dat het onvermijdelijk is. "Poetin zet alles in en bereidt een grote mobilisatie voor, een totale oorlog", zegt hij tegen de NOS. "Hij laat zijn industrie volop draaien, zeven dagen per week, 24 uur per dag."

Poetin heeft volgens De Kruif geen keus. "De enige optie die hij heeft om deze oorlog te winnen is de tijd voor hem te laten werken. Alles mobiliseren wat hij heeft en hopen dat in die uitputtingsslag het Westen de steun aan Oekraïne opgeeft."

Maar Oekraïne zal niet achterover leunen en met de steun van het Westen de strijd aangaan. "Wie er ook begint, zodra het terrein en het weer het toelaten, gaat de Grote Operatie beginnen."