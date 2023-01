Poetin lijkt steeds “emotioneler en roekelozer” te worden. Dat schrijft onderzoeker en analist Alexander Gabuev op Twitter. Volgens hem is dat te merken in het beleid van Rusland en moeten westerse leiders daarom voorzichtig zijn. “Het risico bestaat dat Poetins rationaliteit wordt overschat, maar tot nu toe is het Westen erin geslaagd om doemscenario’s te vermijden.”

Gabuev is een uitgeweken Poetin-watcher en onder meer medewerker van de Fianacial Times.

Gabuev refereert in enkele tweets naar recente uitspraken van Poetin. Zo stelde hij in een interview op de Russische televisie dat Oekraïne speciale bataljons vol nationalisten heeft ingesteld om ' terugtrekkende deserteurs' neer te schieten. Opvallend, want de Sovjet-Unie had in de Tweede Wereldoorlog wél dit soort bataljons.Dit statement laat, volgens Gabuev, zien dat Poetin zichzelf in een zogeheten feitenfuik heeft gewerkt en mogelijk alleen nog bewerkte berichten over de ontwikkelingen in Oekraïne krijgt.Volgens hem is dit zorgelijk omdat een gebrek aan volledige informatie de beslissingen die het Kremlin neemt mogelijk zal beïnvloeden.Gabuev vraagt zich dan ook af of Poetin in zijn eigen leugens gelooft en in hoeverre het Westen hiermee rekening houdt. Hij noemt Poetin een 'emotionele en roekeloze', president die beslissingen neemt op basis van emotie in plaats van feiten. Dit zou een groot gevaar zijn voor het Westen.