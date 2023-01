CIA en hoge Amerikaanse generaal vrezen oorlog met China binnen twee jaar

Amerikaanse troepen bereiden zich voor op een oorlog met China vanwege een op hand zijnde invasie van Taiwan. Volgens de CIA en viersterrengeneraal Michael Minihan wijzen alle tekenen op wapengekletter tussen de VS en de Aziatische grootmacht in 2025.

“Ik hoop dat ik het mis heb. Mijn gevoel zegt dat we in 2025 zullen vechten”, schrijft Minihan in een memo die door ABC News is gepubliceerd. De generaal wijst op de oorlogstaal van de recent herkozen Chinese leider Xi Jinping, die Taiwan als onderdeel van China beschouwt. “Het leger moet zich voorbereiden op een oorlog”, zo zei Xi eerder in Peking. Het Chinese leger houdt grote militaire oefeningen rondom het eiland en voert hiermee de druk op de regering van het belangrijke chipproducerende eiland op.

Als China besluit Taiwan binnen te vallen, zal Amerika Taiwan met hand en tand beschermen, zei de Amerikaanse president Joe Biden al in september vorig jaar. Generaal Minihan gooit er dus nog een schepje bovenop, brengt zijn 107.000 soldaten in opperste paraatheid, en meldt dat het belangrijkste doel van de VS moet zijn om China af te schrikken 'en indien nodig te verslaan'.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zit duidelijk niet op één lijn met de generaal: “Deze opmerkingen zijn niet representatief voor de visie van het ministerie op China”, zegt het Pentagon.