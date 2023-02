Wie heeft wie nou in de tang in de ‘gehaktmolen’ van Bachmoet?

Het lijkt in het oosten van Oekraïne wel alsof de tijd een eeuw heeft stilgestaan. De Russische strijdkrachten worden al sinds de zomer met duizenden tegelijk de vernieling in geholpen voor een paar meter terreinwinst. Wat drijft Poetin om door te gaan met deze strategie?

“Het Oekraïense leger is gedwongen om met troepen van hogere kwaliteit Bachmoet vast te houden, tegenover vervangbare Russische mankrachten”, legt de Amerikaanse militair expert Michael Kofman uit in de podcast War on the Rocks. “Het risico is dat dit toekomstige Oekraïense plannen in de weg kan zitten, want kwaliteitskrachten zijn heel belangrijk voor hen.”

Oud-Commandant der Landstrijdkrachten Mart De Kruif ziet dat het Oekraïense leger zijn krachten moet verdelen over het land, maar dat hun strategie goed werkt: “Ze slijten de Russen. Dit heeft wel een langdurig effect omdat je grote delen van de Russische gevechtskracht uitschakelt.” Over het slagveld bij Bachmoet zegt hij tegen de Telegraaf: “De beste eenheden van het Oekraïense leger zie ik daar niet ingezet, die zetten ze daar in waar ze het gevecht willen beslissen. In Bachmoet zijn de gemechaniseerde eenheden gestationeerd.”

Poetin calculeert de immense hoeveelheid doden aan Russische kant in. Hij weet dat zijn bevolking vier keer zo groot is als die van Oekraïne en denkt dat hij de Tweede Wereldoorlog navecht. Hij bereidt het Russische volk en leger voor op een jarenlange bloedige strijd. Toch denkt De Kruif niet dat Poetin daar de middelen voor heeft. “Ik kijk naar zijn cruciale materieel. Vliegtuigen, tanks, helikopters en artillerie: zowel Rusland als Oekraïne lopen daarin tegen hun grenzen aan. We gaan echt een zeer intensieve oorlog zien de komende maanden, maar daarna is het van beide kanten ook grotendeels klaar.”

“Poetin denkt in massa, niet in kwaliteit”, zegt de oud-commandant. “Dat leidt ertoe dat hij voortdurend het vakmanschap van de Oekraïners als ook de eenheid van het Westen onderschat. Dat is een beetje de tragiek van deze oorlog, want als hij dat goed had ingeschat, was hij waarschijnlijk al eerder gestopt.”