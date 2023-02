CDA wil dienstplicht terug

CDA-leider Wopke Hoekstra wil dat de verplichte diensttijd terugkeert. Het leger heeft een chronisch personeelsgebrek dat zo kan worden opgelos. 18-jarigen zouden wat het CDA betreft mogen kiezen voor het leger óf een maatschappelijke diensttijd.

Het is niet de eerste keer dat het CDA een verplichte diensttijd bepleit. Maar door de oorlog in Oekraïne en het ’gebrek aan saamhorigheid in Nederland’ is het volgens Hoekstra noodzakelijk om nu ’een stap verder’ te zetten.