Er zijn veel meer Chinese spionageballonnen. Ze vlogen al over veertig landen

Die ene Chinese spionageballon die boven de VS vloog, maakt volgens Amerika deel uit van een complete vloot, die al over vijf continenten is getrokken.

Hoewel China zelf volhoudt dat de neergehaalde ballon enkel een uit koers geraakte weerballon is, lijkt het daar alleszins niet op. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had het ding technologie aan boord om communicatie te onderscheppen.

“De apparatuur aan boord was duidelijk bedoeld voor het verzamelen van inlichtingen en kwam niet overeen met de apparatuur die je in een weerballon zou verwachten”, aldus een verklaring van het ministerie. De maker van de ballon zou directe banden hebben met het Chinese leger.

Het is nog onduidelijk wat precies het doel was van de ballon. Mogelijk moest hij communicatie onderscheppen op nucleaire bases. Ook een militair vliegveld in Montana, dat 'de basis van het einde der tijden' wordt genoemd, zou doelwit zijn.

China blijft alle aantijgingen ontkennen en eist de ballon terug.