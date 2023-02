Verkiezingsmanipulatie op bestelling: hacken en lastercampagne voor een half miljoen per maand

De Israëlische firma 'Team Jorge' heeft wereldwijd tientallen verkiezingen gemanipuleerd. Ze hielpen met list en bedrog klanten uit zowel de politiek als het bedrijfsleven aan de overwinning, hebben onderzoeksjournalisten van Der Spiegel, Knack en Le Soir ontdekt.

De onderzoekers gingen undercover om bewijs te vinden en hebben zes uur aan opgenomen gesprekken met bedrijfsleider Tal Hanan. De man vertelt in geuren en kleuren over zijn team en hun criminele diensten, waarmee hij de publieke opinie met succes kan beïnvloeden.

Team Jorge heeft ex-militairen en ex-agenten in dienst, die gebruikmaken van hackingmethoden, nepnieuws en lastercampagnes. Ze zetten een online 'leger' van meer dan 30.000 bots in, die tegelijk op YouTube, Twitter en Facebook de strijd aangaan. Het hacken van Gmail- en Telegramaccounts zou ook een koud kunstje zijn voor Hanan en zijn handlangers.

Op deze manier zou Team Jorge zich al in 33 nationale verkiezingen hebben gemengd, waaronder in Nigeria en Kenia. Al 27 keer droegen de lastercampagnes bij aan een klinkende verkiezingsoverwinning, zegt Hanan, die ongeveer een half miljoen euro per maand rekent voor zijn diensten.