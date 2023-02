‘Hoogverraad’: Russisch huurlingenleger en ministerie van Defensie vechten elkaar de kiet uit

De barbaarse baas van het Wagner-huurlingenleger Jevgeni Prigozjin is gefrustreerd en kwaad omdat hij na maanden vechten om de Oost-Oekraïense stad Bachmoet nog steeds geen steek verder is gekomen. Hij richt zijn verbale gifpijlen nu op het Russische ministerie van Defensie.

De verliezen voor Wagner op het slagveld zijn enorm. Het zootje ongeregeld bestaat voor een groot deel uit zware criminelen, die gedwongen worden om tot de dood door te vechten onder erbarmelijke omstandigheden en met verouderd materiaal. De afgelopen tijd zijn er honderden doden per dag aan Russische kant te betreuren. Het merendeel overlijdt door vijandelijk vuur of raakt zwaargewond. Weiger je te vechten of loop je over naar de vijand, dan loop je de kans om doodgeschoten te worden of doodgeslagen met een hamer.

Recentelijk zouden reguliere Russische strijdkrachten het stokje over hebben genomen rondom Bachmoet, omdat Prigozjin en zijn leger faliekant falen. De kale bruut zoekt de schuld niet bij zichzelf, maar claimt dat hij te weinig munitie en materieel voor het aanleggen van loopgraven krijgt wegens 'persoonlijke vijandigheden' en 'incompetent handelen' van legerleider Valeri Gerasimov en Russisch minister van Defensie Sergej Sjogoe.

De voormalige cateraar en vertrouweling van Poetin voelt zich in de kou gezet door Moskou. “Wij worden simpelweg tegengewerkt. Dit staat gelijk aan hoogverraad. Rusland is erop uit om Wagner te vernietigen”, briest Prigozjin op zijn Telegram-kanaal. Hij bekritiseert het Russische leger al maanden en zegt dat zij nu met de eer willen gaan strijken in de strijd om Bachmoet.