Minister Ollongren: Poetin kan nog steeds winnen

Volgens minister van Defensie Ollongren is de oorlog in Oekraine nog steeds niet beslist. ,,Poetin maakt nog altijd kans om deze oorlog te winnen”, zei ze in een collegezaal van de Haagse campus van Universiteit Leiden. De kans daarop ziet zij niet in de militaire strategie of in het moraal van het Russische leger. ,,Dat ligt aanzienlijk lager dan bij de Oekraïners. Zijn kans ligt bij ons: in het uiteenvallen van onze eenheid. Zeker naarmate de oorlog voortduurt.”

Ze sprak ook over de extreemrechtse partijen, zoals het Nederlandse forum en de partij van Silvio Berlusconi, die aan de kant van Poetin staan. ,,Wat deze politici bindt, is de verheerlijking van achteruitgang. Van het terugdraaien van verworven rechten waar vele jonge mensen decennia voor hebben gevochten.”