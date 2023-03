Peiling: in deze provincies gaat BBB aan kop

De populistische praatjes van Caroline van der Plas slaan vooral aan in het noorden van het land. In Groningen en Drenthe gaat BBB fier op kop in de peiling van 1Vandaag voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ook in Friesland en Overijssel lijkt de partij de grootste te worden. Maar denk niet dat de rest van het land gevrijwaard blijft van de BoerBurgerBeweging. In Gelderland staat de partij gelijk met de VVD op de eerste plaats: allebei zouden ze negen zetels krijgen als er nu verkiezingen zouden zijn.

VVD de grootste

In de hele Randstad plus Noord-Brabant blijft de VVD ruimschoots de grootste. Het CDA halveert in Limburg en ook in Overijssel verliest de partij fors.

De linkse partijen doen het matig: in de drie Randstedelijke provincies staat GroenLinks op de tweede plaats en in Groningen en Friesland pakt de PvdA die positie.

Forum voor Democratie - bij de vorige provincieverkiezingen nog de grootste - is helemaal weggezakt. De extreemrechtse partij wint in de meeste provincies een en soms twee zetels, alleen in Zuid-Holland zijn het er voorlopig nog drie.