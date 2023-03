Trump wederom onder vuur: miljoenen aan leningen mogelijk afkomstig van Poetin-kliek

Wederom een juridisch probleem voor Donald Trump: de Federale aanklager in New York heeft Trumps socialmedia bedrijf Truth Social op de korrel vanwege twee 'foute' leningen van in totaal 8 miljoen dollar, meldt The Guardian.

Het lijkt erop dat hij geld heeft geleend van personen uit de entourage van Vladimir Poetin. Daarnaast zijn de leningen mogelijk ook nog eens in strijd met Amerikaanse witwasregels. Via een aantal schimmige bankconstructies – het geld werd verstrekt via de op de Dominicaanse Rupubliek geregistreerde Paxum Bank, die deels eigenaar is van een vertrouweling van Poetin – kwam het overbruggingskrediet aan bij Trump Media, dat op het punt stond om meerdere keren te fuseren met andere bedrijven.

Ondertussen stond Truth Social eind 2021 financieel aan de rand van de afgrond. Topman Patrick Orlando weigerde om bekend te maken van wie ze de miljoenen hadden geleend, maar de bal ging rollen toen oud-werknemer Will Wilkerson zich als klokkenluider meldde bij de autoriteiten.

Onduidelijk is hoeveel Donald Trump zich heeft bemoeid met de 'foute' leningen. Wel is Trumps zoon Don Junior, bestuurslid van het bedrijf, actief betrokken geweest bij het krediet volgens The Guardian. Zij hebben een e-mail in handen waarin hij een betrokken advocaat bedankt.