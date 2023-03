Baudet na verlies van 83% van de Eerste Kamerzetels: “O jongens, wat geweldig! De meest bijzondere campagne ooit”

Lijsttrekker Thierry Baudet van het Forum voor Democratie lacht als een boer met kiespijn op het podium na zijn dramatische verkiezingsuitslag. De partij houdt waarschijnlijk maar twee van de twaalf zetels over in de Senaat.

De beelden van Baudets 'overwinningsspeech' zijn hallucinant. Hij rent het podium op en begint te oreren over hoe geweldig en bijzonder de campagne en de massale opkomst van zijn schaapjes de afgelopen weken is geweest. “O jongens, wat geweldig om hier bij elkaar te zijn. Wat een ongelooflijke weken hebben wij achter de rug. Ik heb zoveel plekken van Nederland en zoveel mensen bij elkaar gezien”, aldus de boreale leider.

“Het was zo'n bijzondere campagne, ik denk dat het de meest bijzondere campagne was die ik heb gevoerd. Het is voor onze partij een periode waarin we ons aan het ontwikkelen en vertakken en verbinden zijn. We zijn zo ontzettend veel dingen aan het doen. Wat deze verkiezingsuitslag laat zien, is dat wat waar wij mee bezig zijn een project is van de lange adem”, vertelt de man

FvD werd vier jaar geleden de grootste partij en kreeg 86 zetels in de Provinciebesturen. Door schandalen en afsplitsingen waren daar nog maar 23 van over; de leden kregen bestuurlijk niks voor elkaar en blonken slechts uit in afwezigheid en zelfverrijking. Na de verkiezingen zullen het er nog minder zijn. De partij is niet meer de grootste; het is nu de twaalfde partij van het land. De Grutto van Salland heeft het populistische stokje van de Uil van Minerva overgenomen.

Ik heb geleerd om slecht nieuws snel en direct te brengen en daarin eerlijk, duidelijk en transparant te zijn met erkenning voor het gevoel van de ander.



Dit is wel het andere uiterste, zeg. Wow. In welke werkelijkheid leef jij, Thierry? #PS2023pic.twitter.com/T6dOOEdVVx — Djeekop de Dichter ★ (@djeekopdicht) March 15, 2023

Bekijk hier de sneue speech van Baudet na de verkiezingsuitslag. 'In welke werkelijkheid leef jij, Thierry?'