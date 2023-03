In het CDA is de jacht op Wopke Hoekstra geopend

Sinds Wopke Hoekstra de leider en het gezicht van het CDA is verloor de partij drie verkiezingen. Derk Groot, van de CDA-jongeren tegen NRC: „Als iemand tot drie keer toe niet in staat is om winst te boeken, gaat het dan de vierde keer wel lukken?”

Het bestuur van de jongeren vinden hem te koud, teveel een manager. Voorzitter Klinkspoor: „Is het overtuigend als een consultant je gaat uitleggen dat hij je sociaal perspectief wil bieden, dat je recht hebt op een vaste baan, een koophuis, en dat hij ervoor gaat strijden?”

Niet alleen de jongeren zijn klaar met Hoekstra. Ook in het land wordt getwijfeld of hij het tij kan keren. Gabrielle Heine, CDA-fractievoorzitter in Maastricht tegen de Volkskrant: 'Het zou goed zijn als er een nieuwe fractievoorzitter en ook een hele nieuwe kandidatenlijst voor 2025 komt', zegt Heine. 'Ik snap heus dat ze hun best doen, maar soms is het goed om eerlijk te zijn: wat jullie nu doen is gewoon niet goed genoeg.'

Groot, vice-voorzitter van de jongeren: „In de top van de partij worden moeilijke thema’s ontweken”, zegt hij. „Alsof er gehoopt wordt dat we om magische redenen in 2025, als de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan, ineens wel gaan winnen.”