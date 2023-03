China levert geweren, drones en kogelvrije vesten aan Rusland

Chinese wapens en ander oorlogsmaterieel zijn geleverd aan het Russische leger via Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit blijkt uit douanepapieren die verkregen zijn door internationaal politiek platform Politico.

Minstens een van de Chinese wapenproducenten heeft banden met de regering in Beijing. De leveringen zijn tussen juni en december 2022 uitgevoerd en bestonden uit duizend aanvalsgeweren, drones en kogelwerende kleding.

“China North Industries Group Corporation Limited, een van China's grootste staatsbedrijven die handelen in wapens, stuurde de geweren in juni 2022 naar het Russische bedrijf Tekhkrim, dat erom bekendstaat zaken te doen met het Russische leger en de staat”, schrijft Politico. Ook zijn er bewijzen van twaalf directe leveringen van drones en Chinese 'body armor' via Turkije eind vorig jaar.

Vrienden

De Chinese leider Xi Jinping zegt geen partij te willen kiezen in de Oekraïne-crisis, maar heeft meerdere keren aangegeven dat China en Rusland vrienden zijn en dat de landen hun banden willen aanhalen en versterken. Ze sloten vlak voor de Russische inval in Oekraïne een 'Onbegrensd Partnerschap'. Het is geen geheim dat China graag wil profiteren van de handel met Rusland, om zo onder andere goedkope fossiele brandstoffen op de kop te tikken.

Xi brengt vanaf maandag een driedaags bezoek aan Moskou. Poetin en hij gaan 'belangrijke documenten tekenen' en internationale en regionale kwesties bespreken. Internationale media melden dat Xi ook van plan is om af te spreken met de Oekraïense president Zelensky. Dat zou voor het eerst zijn. Er is daarover vanuit Beijing nog geen officieel bericht naar buiten gekomen.