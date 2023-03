Zodra Poetin een stap zet in een van deze landen, moet hij worden uitgeleverd aan Nederland

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Vladimir Poetin vanwege de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Vooral de deportatie van minstens 6000 Oekraïense kinderen naar Rusland wordt hem zwaar aangerekend.

Rusland erkent het ICC niet; een woordvoerder noemde het arrestatiebevel in een eerste reactie 'zonder betekenis, ook juridisch gezien'. Toch wordt de wereld een flink stuk kleiner voor de leider van Rusland. Zowat alle Europese en Zuid-Amerikaanse landen hebben het Statuut van Rome ondertekend, net als het merendeel van de Afrikaanse landen, Japan, Canada, Mongolië, Zuid-Korea, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland.

Mocht Poetin voet aan de grond zetten in een van deze landen, dan wordt hij opgepakt en naar een cel in Den Haag gebracht. Diplomatieke onschendbaarheid geldt niet met betrekking tot besluiten van het Internationaal Strafhof. Het maakt dus niet uit of Poetin nog een politieke functie bekleedt.

Hier is een wereldkaart te zien waarop de ondertekenaars van het Statuut van Rome in groen zijn weergegeven. Geel zijn de landen die wel hebben ondertekend, en dus hebben aangegeven mee te willen werken met het ICC, maar waarbij het verdrag nog niet is geratificeerd. Oranje en rood gekleurde landen erkennen het ICC niet (meer):

Rusland en Amerika hebben het verdrag wel getekend, maar later weer herroepen. Poetin zou dus in theorie aan kunnen schuiven bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York zonder gearresteerd te worden.