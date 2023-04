Huiveringwekkende bekentenissen van Wagner-soldaten: “Ik schoot 5-jarig meisje door het hoofd”

Azamat Uldarov en Alexei Savichev, twee ex-soldaten van de Wagner-groep, hebben gruwelijke oorlogsmisdaden gepleegd, vertelden ze in een interview met de Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net. Alle Oekraïners moesten worden uitgeroeid, zo luidde het bevel van Wagnerbaas Prigozjin.

De twee soldaten vertellen onder meer dat ze twintig Oekraïense kinderen en tieners vermoordden en een put lieten ontploffen met zestig gewonde gevangenen erin. Uldarov vermoordde een 5-jarig meisje. “Ze was aan het schreeuwen, ze was een klein kind, ongeveer 5 à 6 jaar oud. En ik schoot haar in het hoofd.”

Ook ontruimde hij een appartementengebouw met 400 mensen, van wie 40 kinderen. “Ik mocht niemand laten ontsnappen. Niemand. We hadden het bevel gekregen om iedereen uit de weg te ruimen”, zegt hij. “We doodden iedereen: vrouwen, mannen, gepensioneerden en kinderen, in het bijzonder de kleinsten.”

Savichev stelt ook “meer dan twintig” Oekraïense tieners te hebben doodgeschoten. “Vreedzame bewoners liepen naar buiten. We hadden een bevel gekregen om iedereen van 15 jaar en ouder tegelijk neer te schieten. Meer dan twintig mensen werden doodgeschoten. Zeker tien van hen waren tussen 15 en 17 jaar oud”, zegt hij.