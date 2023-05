Halve Kamer heeft genoeg van D66: “Ze zitten House of Cards te spelen”

Het zijn niet de politici van D66 die irritatie wekken, wel een aantal Kamerleden. Bij de VVD en CDA is er veel onvrede over de samenwerking, maar ook de PvdA heeft moeite met de rigide D66'ers, schrijft De Telegraaf.

Van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is bekend dat je die beter thuis kunt laten als je een deal wilt bereiken. Deze week schoffeerde hij nog de LTO door te stellen dat een handtekening van de boerenclub onder het landbouwakkoord 'niets waard' zou zijn.

Maar ook asielwoordvoerder Anne-Marijke Podt schijnt te ergeren. Ze houdt zich liever bezig met de rechten van lhbti'ers dan met de overstromende asielopvang in Ter Apel, klinkt het.

Het asielstandpunt van de partij - dat de hoge instroom geen probleem vormt - is niet alleen tegen het zere been van de coalitiepartijen, ook de PvdA ergert zich. "Zelfs wij zien dat de hoge instroom voor grote problemen zorgt. Bij D66 doen ze alsof er niks aan de hand is. Bij de VVD moeten ze daar gek van worden”, reageert een PvdA-Kamerlid in de krant.

Geen rem

In het algemeen is de gunfactor richting D66 wel weg bij de sociaaldemocraten. "Het is goed om van je af te bijten als je in de coalitie zit, maar bij D66 zit er geen rem op”, stelt een PvdA-Kamerlid. "Zelfs als iemand op de intensive care ligt, blijven ze maar door trappen.”

Tenslotte wekt ook Kamerlid Steven van Weyenberg wrevel met zijn houding in de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Hij zou veel te lang hebben doorgedramd over lastenverhogingen, terwijl zelfs zijn eigen partijleider Kaag het daar niet mee eens was.

Het ligt dan ook niet aan de regerende politici. De Kamerfractie is 'rabiater', aldus een bewindspersoon. "Die zitten ’House of Cards te spelen", zegt een coalitie-Kamerlid.