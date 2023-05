Nederland moet weer eigen tanks krijgen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief coalitiepartijen VVD, CDA en CU. Ook bij het ministerie van Defensie wordt achter de schermen gesproken over de mogelijkheid om weer eigen tankbataljons op te richten, schrijft De Telegraaf.

In 2011 werden alle tanks wegbezuinigd. Daarbij speelde ook mee dat de kans op een ouderwetse grondoorlog klein werd geacht. Maar door de strijd in Oekraïne is dat beeld gekanteld.