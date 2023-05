Weer iets niet gelukt: geen landbouwakkoord na hele nacht onderhandelen

Een nieuw item op het lijstje van niet gelukte voornemens. Het is Rutte 4 ook (nog) niet gelukt een akkoord te sluiten over de toekomst van de landbouw. En zonder landbouwakkoord geen aanpak van de stikstof. En zonder aanpak van de stikstof, geen natuurverbetering, geen woningbouw

Een belangrijk twistpunt is hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt aan de boeren voor natuurbeheer.

"Het was een lange dag, we zijn ook wel moe. We zijn echt verder gekomen, maar we zijn er nog niet", zei landbouwminister Adema.