“Verschillende gebouwen geraakt” bij drone-aanval op Moskou

Dinsdagochtend zouden vier tot tien drones neergeschoten zijn boven Moskou, en volgens de gouverneur van de oblast Moskou zouden er ook een niet nader gespecificeerd aantal drones neergeschoten zijn bij het benaderen van de stad.

“Alle hulpdiensten van de stad zijn op de locatie van de incidenten”, aldus burgemeester Sergei Sobyanin. Volgens het Russische staatspersagentschap RIA worden de inwoners van een gebouw in de Profsoyuznaya-straat, in het zuiden van de stad, geëvacueerd.

