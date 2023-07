Zorgminister Helder trekt handen af van ouderenzorg: minder overheid, meer mantelzorg en technologie

De overheid trekt langzaam zijn handen van de ouderenzorg af als het aan het kabinet ligt. Een hogere eigen bijdrage, nieuwe technologie en mantelzorg door familie en vrienden moeten het gat dat Den Haag achterlaat gaan opvullen, zegt minister Conny Helder tegen Trouw.

De bewindsvrouw van de VVD stipt de 'vergeten' crisis in de ouderenzorg aan. De overheid wil dat ouderen meer gaan betalen voor minder zorg en minder zorgpersoneel. Daarnaast mogen de premies in de toekomst niet veel verder stijgen. Mensen moeten meer voor elkaar gaan zorgen, is het devies.

“We hebben twee jaar corona gehad, dat heeft niet geholpen om actie te ondernemen. Ons beleid is al dat we ouderenzorg anders gaan organiseren. We moeten de zorgvraag naar beneden brengen, zodat mensen meer zelf moeten gaan doen”, legt Helder uit.

Mantelzorg stimuleren

In een adviesrapport aan de Tweede Kamer staat dat er meer ingezet moet worden op een sociaal netwerk. In 2015 werd bij de decentralisatie van de zorg al verwacht dat het aantal mantelzorgers zou stijgen, maar tot op heden is daar niks van terechtgekomen. “We moeten gaan leren het samen te gaan doen. Ik kan dat niet van bovenaf opleggen. Jongeren beseffen gelukkig steeds meer dat zij voor hun ouders moeten gaan zorgen. Maar het blijft een puzzel: hoe ga je dat doen zonder dat alles in je leven mantelzorgen wordt?” vraagt de minister zich hardop af.

Robotzorg

Over technologische toepassingen zegt ze: “Ik heb veel liever straks een toilet dat mij helpt om gewoon zelf naar de wc te gaan. Ik heb er laatst op een gezeten. Het was niet een heel prettige ervaring. Maar serieus nu: er zijn technische snufjes, zoals oogdruppelbrillen en steunkousaantrekkers, die de wijkverpleging kunnen helpen. Maar we hebben veel meer slimme oplossingen nodig. Techniek is niet het enige antwoord, dat weet ik nu al. Alles bij elkaar moet het gat dichten.”

Bouwen, bouwen, bouwen

Ondertussen pleit ze voor extra subsidie om nieuwe woonclusters te bouwen, maar die zijn er nog niet. We zitten middenin een bouw- en wooncrisis. “Die gaan we bouwen. Ik ben samen met collega Hugo de Jonge er mee bezig om de bouw te versnellen. Ook voor mensen met een kleine portemonnee. Ik heb daar subsidie voor. In paniek raken en niets doen is geen optie. Ik ben ervan overtuigd dat we de problemen waar we tegenaan gaan lopen kunnen aanpakken”, besluit Helder.

Kritiek

Praktijkverpleegkundige Caro Jongerius heeft er een hard hoofd in. Ze schrijft op Twitter:

“1) Hard sparen? Best lastig bij hoge vaste lasten.

2) Gelijkvloers wonen? Woningmarkt op slot

3) Verhuizen naar andere stad? Kan ik mij wel inschrijven bij huisartsenpraktijk of krijg ik beeldschermzorg?

4) ICT? Misschien snap ik t niet meer (dementie)

5) overal postoel?”