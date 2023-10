GroenLinks/PvdA wil dat Nederland republiek wordt

De leden van GroenLinks/PvdA hebben met een royale meerderheid er voor gekozen om te sterven naar een parlementaire republiek. Dat idee is daarmee terechtgekomen in het verkiezingsprogramma van Verenigd Links.

De partijleiding had de leden afgeraden om de republiek als streven op te nemen in het program; de leden besloten anders.

De opname van dit streven in het programma betekent niet dat de republiek spoedig zal worden ingevoerd als links mee gaat regeren. Er is zeker geen meerderheid in het parlement. Maar het is wel een teken van de tijd: nog nooit streefde een belangrijke politieke stroming in Nederland voor afschaffing van de monarchie