Twitter over het eerste verkiezingsdebat: Hou maar op @DilanYesilgoz, niemand gelooft je

Het eerste debat voor deze verkiezingen ging tussen 4 leiders, Omtzigt, Van der Plas, Yesilgoz en Timmermans. Er werd druk getwitterd en vooral de twee vrouwen moesten het daarbij ontgelden. (En de studenten: twitter vond ze veel te links)

Omtzigt was opvallend feitelijk en stal bij herhaling de show, al bleef hij weigeren te zeggen of hij premier wil worden als hij de kans krijgt.

Opvallend: Frans Timmermans flirtte met Caroline van der Plas. En Omtzigt onthulde dat dinsdag dan toch echt zijn programma komt.

Verpletterende leegte in de antwoorden van @DilanYesilgoz Babbelzinnen zonder inhoud. #collegetour

Je ziet onmiddellijk het verschil tussen Dilan Yesilgoz en Timmermans. De eerste begint zichzelf op de voorgrond te zetten, Timmermans geeft antwoord op de vraag over oorlogsrecht. #collegetour

Van der Plas is wel de zuurpruim van deze 4 #collegetour

En meteen zien we het verschil tussen Vd Plas en Timmermans #collegetour Van der Plas heeft een oneliner uit haar hoofd geleerd, “je onderhandelt niet met terroristen”. Timmermans ziet het grotere verhaal waar Hamas deel van is.

Dylan, we willen weten wat je aan de studieschuld gaat doen. Of blablablabla… #collegetour

Heeft iemand een schaar bij zich? Geef de schaar aan #Yeşilgöz dan kan ze een haarlok knippen ....het enige waar ze goed in is.. #vvd #Collegetour #verkiezingen2023 #verkiezingsdebat

@DilanYesilgoz hoeft geen antwoorden te geven op de vragen. Waarom is mij niet duidelijk. #TwanHuys laat het ook maar gaan. #Collegetour

DilanYesilgöz wil blijkbaar geen enkele vraag beantwoorden of kan het gewoonweg niet bij gebrek aan inhoud. #collegetour

Opnieuw zit @F__Timmermans ernaast met kernenergie. #CollegeTour Vorige week vertelde de baas van de kerncentrale in Borssele dat hij denkt dat de nieuwe kerncentrale er in 2031 kan staan. https://t.co/tttW3s7JhZ

“als we al die tijd hadden ingezet op kernenergie, hadden we het nu gehad” zegt @DilanYesilgoz. Duh, zou ze zich wel eens hebben afgevraagd: wat als we al die tijd klimaatbeleid serieus hadden genomen en niet “te duur” hadden gevonden zoals Rutte telkens deed? #collegetour