Hoe is het mogelijk? Iran is de komende dagen voorzitter van het Sociaal Forum van de VN-Mensenrechtenraad

Komende donderdag krijgt het islamistische regime van Iran de eer om voorzitter te zijn van het Sociaal Forum van de VN-Mensenrechtenraad (UNHCR). Het is geen slechte grap; het is echt waar. De ngo UN Watch probeert hier op het laatste moment nog een stokje voor te steken via een petitie.

“Zeg NEE tegen de VN, die een regime legitimeert dat vrouwen slaat, martelt, blind maakt en martelt, alleen maar omdat zij opkomen voor hun rechten”, schrijft de enige niet-gouvernementele organisatie die is geaccrediteerd door de Verenigde Naties op X.

“Iran mag als voorzitter het publieke debat sturen, maar is zelf een van de ergste overtreders. Mahsa Amini is op zeer gewelddadige wijze vermoord door de hijabpolitie in Teheran, waarna meer dan 500 protestanten zijn afgeslacht. Protestanten worden opgehangen, dissidenten worden gemarteld in de Evin Gevangenis”, legt UN Watch uit.

“In Iran kun je als homoseksueel ter dood veroordeeld worden, en religieuze minderheden worden zwaar vervolgd. Het regime is de grootste staatssponsor van terrorisme; ze financieren dood en vernietiging overal in het Midden-Oosten. De VN mag het Iraanse regime niet legitimeren. Teken de petitie, steun de dappere Iraanse vrouwen. Kom in actie.”

Al meer dan 100.000 mensen hebben de petitie getekend op change.org.