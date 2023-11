Kiezers willen minder immigratie, ongelijkheid, CO2-uitstoot

Kiezers willen de immigratie, CO₂-uitstoot en inkomensverschillen in Nederland terugdringen. Vooral over de inperking van immigratie bestaat onder kiezers grote consensus. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant.

Van de kiezers wil 65 procent dat een nieuw kabinet (veel) meer doet om immigratie terug te dringen, terwijl slechts 12 procent (veel) minder actie van het kabinet verlangt. "De kiezers willen op gepolariseerde onderwerpen duidelijk stappen zetten en zijn op hoofdlijnen eensgezind", zegt Peter Kanne van I&O Research. "Van rechts tot links is er de duidelijke wens om migratie in te perken. En dat is een nieuwe ontwikkeling."

Gevraagd naar concrete plannen hoe Nederland immigratie, ongelijkheid en uitstoot moet terugdringen, bestaan er tussen kiezers nog wel duidelijke verschillen. Maar regelmatig is er ook overeenstemming. Statushouders mogen bijvoorbeeld geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van huurwoningen, vindt een ruime meerderheid van de kiezers.