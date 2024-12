Brussel wil extra sancties tegen Rusland om sabotage kabels

De Europese Unie wil extra sancties tegen Rusland na het jongste incident met beschadigde internationale stroom- en datakabels in de Oostzee. De maatregelen moeten zich richten op de schaduwvloot van schepen waarmee Moskou allerlei sancties probeert te omzeilen.

De aankondiging van Brussel volgt op het Finse onderzoek naar een olietanker die mogelijk verantwoordelijk was voor de "sabotage" van een elektriciteitskabel tussen Finland en Estland. Het verdachte schip maakt deel uit van de Russische schaduwvloot "die de veiligheid en het milieu bedreigt en tegelijkertijd het Russische oorlogsbudget financiert", aldus de Europese Commissie en EU-buitenlandchef Kaja Kallas in een gezamenlijke verklaring. "We zullen verdere maatregelen voorstellen, waaronder sancties, om deze vloot aan te pakken."