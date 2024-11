Duitsland bereidt burgers voor op oorlog: bouw bunker in je kelder

In Nederland denken we dat ons niets kan overkomen, maar de Duitse overheid vreest serieus voor Rusland. Burgers worden gewaarschuwd om noodvoorraden aan te leggen en geadviseerd om bunkers in hun kelder te bouwen.

Er is ook een bunker-app die je de weg wijst naar de dichtstbijzijnde schuilplek. Want de oosterburen achten de kans reëel dat Poetin oprukt richting het westen.

Gids Martina Baltkalne leidt in Berlijn mensen rond door een enorme schuilkelder. Ze is in Litouwen geboren en kent de dreiging van Moskou als geen ander. "Dit is de Doomsday Clock”, zegt ze tegen een verslaggever van De Telegraaf. "In 1953, bij de Korea-oorlog, stond die op twee minuten voor middernacht. Dat symboliseerde Armageddon, de Untergang.” Sinds Poetin Oekraïne is binnengevallen staat de klok op anderhalve minuut voor twaalf. "Rusland bedreigt ons allemaal.”

Baltkalne maakt haar bezoekers bang met verwijzingen naar de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. "Direct stierven honderdtwintigduizend mensen. De huidige kernbommen zijn veel zwaarder, wel een megaton. Dat zal een aardbeving veroorzaken.”

Maar een leven in de schuilkelder is ook geen pretje, beschrijft ze. "Stel je voor hoe je hier slaapt, terwijl iedereen snurkt, nachtmerries heeft. Mensen zouden op deze plek sterven, anderen zouden er geboren worden. Net als in de huidige schuilkelders van Kiev.”