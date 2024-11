Trump probeert met gezant vrede tussen Rusland en Oekraïne af te dwingen

Aankomend Amerikaans president Donald Trump wil dat Keith Kellogg, een gepensioneerde luitenant-generaal, de speciale gezant wordt voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne . "Samen zullen we vrede bereiken door kracht, en Amerika en de wereld weer veilig maken!" schreef Trump, deels in hoofdletters, op Truth Social over de nominatie.

De 80-jarige Kellogg presenteerde Trump in juni een ​​plan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het plan omvat onder meer het bevriezen van de gevechtslinies op hun huidige locaties en het dwingen van Kyiv en Moskou naar de onderhandelingstafel.

Kellogg, die stafchef was voor de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis tijdens Trumps eerste ambtstermijn (2017-2021), moet een centrale rol spelen in de poging het conflict op te lossen, zoals Trump in zijn verkiezingscampagne beloofde. Er is momenteel geen Amerikaanse speciale gezant voor het conflict.