Negen landen trekken samen op om Israël aan internationale recht te houden

Zuid-Afrika en acht andere landen slaan de handen ineen om Israël aan het internationaal recht te houden. De landen uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië hekelen de twee maten die het Westen zou aanhouden in zijn omgang met Israël en de Palestijnen. De internationale rechtsorde dreigt teloor te gaan, waarschuwen ze.

Zuid-Afrika, Colombia, Bolivia, Cuba, Honduras, Belize, Senegal, Namibië en Maleisië namen zelf allerhande protestmaatregelen tegen Israël, met name sinds de oorlog in de Palestijnse Gazastrook. Zuid-Afrika stapte naar het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. Maar Israël trekt zich weinig aan van sancties of protesten van individuele landen, constateren de negen op een persconferentie in Den Haag. En al evenmin van uitspraken van het ICJ en stappen van het Internationaal Strafhof.

De landen uit het zogenoemde Mondiale Zuiden willen daarom samen optrekken en diplomatieke, juridische en economische stappen onderling afstemmen om meer gewicht in de schaal te leggen. Ze verklaren onder meer de wapenexport naar Israël te zullen dwarsbomen en schepen te weigeren die brandstof of wapentuig naar Israël vervoeren.